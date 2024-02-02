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2 февраля отмечает Олег Смирнов

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Сегодня, 2 февраля, свой день рождения отмечает депутат рязанской городской думы, директор хоккейного клуба «Рязань-ВДВ», президент региональной федерации хоккея, основатель группы компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов.

Благодаря его созидательной энергии и организаторскому таланту массовый спорт в Рязанской области получил мощный импульс для динамичного развития. 12 лет назад по инициативе Смирнова было создано региональное представительство Ночной хоккейной лиги (НХЛ). На протяжении десяти сезонов подряд Рязанская область признается лучшей по количеству участников, качеству организации этого турнира, а регион носит почетный статус столицы любительского хоккея. Такой результат, на взгляд авторитетных спортивных экспертов, был достигнут во многом за счет неустанных усилий Олега Евгеньевича, признанных на федеральном уровне

В 2021 году. Владимир Путин вручил Смирнову орден «За верность любительскому хоккею». А в феврале 2022 года региональных представитель НХЛ получил медаль имени Анатолия Тарасова «За развитие любительского хоккея» от олимпийского чемпиона Александра Якушева.

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