2 человека спасены, 25 эвакуированы на пожаре в Нижнем Новгороде, сообщает 6 июля телеграм-канал МЧС России.

По данным ведомства, горела квартира на 5-м этаже жилого дома на улице Спутника. Огнём оказались повреждены постельные принадлежности, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Спасены два человека из горящей квартиры, люди госпитализированы. Среди эвакуированных из дома трое детей.

На месте происшествия работали 38 специалистов и 9 единиц спецтехники МЧС.

Причину происшествия устанавливают дознаватели.