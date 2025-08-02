2 августа — Ильин день, День ВДВ: традиции, приметы и запреты

На Руси 2 августа посвящали святому пророку Илье. В православной традиции его почитают наряду с Николаем Чудотворцем. К святому Илье обращались с молитвами о дожде в засушливую погоду и просили помощи в сохранении урожая.

В IX веке, при княгине Ольге, в Киеве был построен храм в честь пророка Ильи — одно из первых христианских сооружений на территории Древней Руси.

Что делали в Ильин день

С самого утра крестьяне отправлялись в храм. После литургии проходил крестный ход по деревне. Считалось, что с этого дня природа начинает поворачиваться к осени, хотя по календарю до неё оставался ещё целый месяц. В народе говорили: Илья лето на ключ запирает.

После службы семьи собирались за общим столом. В некоторых регионах день считался поминальным — люди посещали кладбища и ухаживали за могилами.

Начинался активный сбор урожая: выкапывали картофель, убирали злаки и заготавливали овощи. Старались завершить летние дела и подготовиться к новому этапу в сельском хозяйстве.

Девушки собирали ягоды и лечебные травы. Из них делали запасы и обереги. Травы — полынь, зверобой и чеснок — развешивали над входами, а у окон рисовали кресты углём. Каждый оберег сопровождали заговором, чтобы усилить его силу.

Приметы на 2 августа

Попал под дождь — к удаче.

В лесу стало тихо — к хорошему урожаю.

Гремит гром — жди прохлады.

Много комаров — завтра будет солнечно.

Тёплый день — неделя пройдёт без сильных ветров.

Что нельзя делать

Купаться в водоёмах. Считалось, что после Ильина дня вода теряет чистоту и становится опасной.

Рыбачить. Рыбалку откладывали — вода «запиралась» до следующего года.

Заниматься тяжёлым физическим трудом. Мужчины не строили и не чинили, женщины не шили, не вязали и не пряли.

Смотреться в зеркала. Верили, что отражающие поверхности могут забирать энергию, поэтому их закрывали тканью или переворачивали.

Забивать скот. Это сулило беду. Животных, наоборот, старались беречь.

Прогонять животных. Если во двор заходила чужая кошка или собака — её угощали, считая это добрым знаком.

День ВДВ — 2 августа

Есть и ещё один праздник, на этот раз современный, который отмечается 2 августа. Это — День ВДВ. Для Рязани, города, где находится Рязанское десантное училище, — дата особенная вдвойне.

Сайт Госдумы сегодня опубликовал поздравление председателя Вячеслава Володина с Днем Воздушно-десантных войск.

«Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником.

Десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. Надежно защищают национальные интересы, обеспечивают обороноспособность и безопасность России, мирную жизнь наших граждан. Верные присяге и воинскому долгу, решают самые сложные и ответственные задачи. Проявляя отвагу и мужество, вносят большой вклад в достижение целей специальной военной операции.

Желаю крепкого здоровья и успехов в службе».

Поздравление губернатора Рязанской области Павла Малкова:

«Крылатая пехота» – гордость и элита российских вооружённых сил. 95-летняя история ВДВ полна героических страниц. И сегодня гвардейцы-десантники, вдохновляясь подвигами предков, защищают нашу страну в зоне специальной военной операции.

Рязань гордо несет звание столицы ВДВ. Выпускники легендарного Рязанского гвардейского воздушно-десантного училища им. Маргелова составляют костяк офицерского состава войск, на территории нашего региона дислоцируется 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. Рязанцы достойно несут службу в соединениях «крылатой пехоты».

От всей души желаю десантникам, ветеранам и всему воздушно-десантному братству крепкого здоровья, мирного неба, успехов и новых побед на благо нашей Родины!

Слава ВДВ!»

Поздравил с праздником и глава администрации Рязани Виталий Артёмов:

«Сегодня 95-я годовщина создания в нашей стране воздушно-десантных войск. Мы заслуженно называем Рязань столицей ВДВ. Сейчас этот титул звучит особенно гордо!

Десантники избрали благороднейшую миссию — защищать нашу страну, стоять на переднем крае обороны, выполнять самые трудные задания, демонстрируя истинное мужество и стойкость духа.

Мы бережно чтим память тех героев, кому выпала тяжелая доля погибнуть, выполняя боевой долг, защищая свободу и независимость Отечества. Особые слова признательности хочется сказать ветеранам. Именно их победы сделали легендой знаменитую «крылатую пехоту», которой гордится вся страна.

В условиях специальной военной операции десантники проявляют непреклонную стойкость, мужество и решительность, справляясь с самыми непростыми задачами.

Низкий поклон десантникам за смелость, отвагу и преданность нашему общему дому — России. Всегда возвращайтесь с заданий в полном составе!»

Естественно, будут и другие многочисленные поздравления с праздником, а в Рязани пройдёт большое мероприятие на стадионе в центре города.