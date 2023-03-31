Популярный российский астролог Павел Глоба убеждён: каждые 96 лет в мире повторяются исторические тенденции. Он сравнил 2025 год с 1929 годом и на основе этого составил астрологический прогноз для России.

По его словам, чтобы обрести мир и спокойствие, России важно дождаться 1925 года. Именно на это время придутся позитивные изменения во многих сферах и небывалый подъём страны.

– 1929 год — аналог 2025-го, когда для мира наступил период большого перелома. Для других стран тогда наступила Великая депрессия, а для нас — промышленный подъём, коллективизация. Нам надо готовиться к 2025 году. У нас есть шанс. Нам надо развернуться к свету, – заявил он в интервью.

Полной уверенности в том, что всё пойдёт по плану 1929 года, у Павла Глобы нет. Всё, по его словам, будет зависеть от того, как мы проживём нынешний год.

– Я посчитал, что в 2023-м есть хорошая возможность все изменить к лучшему, – заявил астролог.