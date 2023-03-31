Популярный российский астролог Павел Глоба убеждён: каждые 96 лет в мире повторяются исторические тенденции. Он сравнил 2025 год с 1929 годом и на основе этого составил астрологический прогноз для России.
По его словам, чтобы обрести мир и спокойствие, России важно дождаться 1925 года. Именно на это время придутся позитивные изменения во многих сферах и небывалый подъём страны.
Полной уверенности в том, что всё пойдёт по плану 1929 года, у Павла Глобы нет. Всё, по его словам, будет зависеть от того, как мы проживём нынешний год.
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