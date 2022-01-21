19% жителей Рязанской области признались, что выход на рабочее место с удаленки повлиял на них негативно

50% работников из Рязанской области рассказали, что сотрудникам их компаний в 2021 году так или иначе приходилось работать на «удаленке». Об этом говорят результаты опроса россиян, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Больше всего тех, кому приходилось хотя бы иногда работать в дистанционном режиме — среди ИТ-специалистов (80%) и маркетологов (73%), меньше всего – среди административного персонала (43%) и специалистов по продажам (36%).

49% компаний из тех, где практиковалась дистанционная занятость, возвращали в офис всех сотрудников, 35% — частично, 16% — не возвращали никого.

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Сейчас 39% компаний региона, по словам их сотрудников, работают в гибридном режиме, совмещая офис и удаленный формат. Больше всего эта практика распространена в ИТ-сфере (66%), маркетинге (53%) и в банках (51%).

Среди самих жителей региона 72% сегодня постоянно работают в офисе, на производстве либо на территории работодателя, 11% — полностью удаленно, 17% — в гибридном формате.

51% респондентов уверены, что переход на дистанционный/гибридный режим позитивно повлиял на их работу, 33% придерживаются обратной точки зрения и отмечают негативное влияние. 15% опрошенных считают, что переход никак не сказался на эффективности. Позитивное влияние чаще отмечают респонденты 18-24 лет (66%), негативное – 45-54 лет (34%).

Среди тех, кто сегодня работает в офисе или на территории работодателя, 10% признают, что возврат к такому формату подействовал положительно, о негативном влиянии сообщили 19%. Еще 41% отметили, что возврат в офис на их работу никак не повлиял, а 30% в принципе никогда и не работали в удаленном/гибридном графике.