19 сентября по старому стилю — Михайлов день. В народном календаре — день архангела Михаила, одного из главных небесных воинов. Считается, что в этот день он взвешивает человеческие души, разделяет добро и зло, защищает от тёмных сил.

Работать в этот день — строго запрещено. Не потому, что «лень» или «суеверие». А потому, что народная мудрость гласит: земля в Михайлов день отдыхает. Кто нарушит покой — навлечёт на себя беду.

Если взяться за тяжёлую работу — к болезням, убыткам, ссорам в доме. Особенно нельзя копать, рубить, шить, стирать. Говорили: «Михайлов день — не для рук, а для души». Лучше провести его в тишине, в молитве, в добрых делах — накормить голодного, помочь старому, простить обиду.

Приметы суровы:

— Кто в Михайлов день пашет — тот весь год будет «пахать впустую».

— Кто шьёт — «сшивает себе слёзы».

— Кто стирает — «стирает своё счастье».

— Кто рубит дрова — «рубит свою защиту».

Верили: в этот день ангелы особенно близко ходят по земле. Кто шумит, ругается, трудится в поте лица — того они не услышат. А кто в тишине, в чистоте, в покое — тому помогут, путь укажут, от беды укроют.

Ещё одна причина — природа сама «замирает». Урожай убран, поля пусты, холод подступает. Это время подведения итогов, а не начала новых дел. Начинать что-то 19 сентября — значит идти против природного порядка.

Лучше в этот день:

— сходить в храм,

— поставить свечу за здравие,

— накрыть стол для нуждающегося,

— не ссориться, не кричать, не спешить.

Говорили в старину: «На Михайлу — не работай, а думай. Что посеял — то и пожнёшь. Что наговорил — то и услышишь. Что натворил — то и отмерится».