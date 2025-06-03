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Происшествия

19 окон: в Рязани устраняют последствия падений беспилотников

Алексей Самохин

На заседании правительства региона губернатор Павел Малков затронул вопрос помощи пострадавшим после инцидента с падением обломков БПЛА в Рязани. Глава городской администрации Виталий Артёмов доложил о проделанной работе.

По его словам, на всех объектах специалисты работают оперативно. Проведена инвентаризация повреждений по домам и автомобилям, выполнены замеры оконных проемов, направлены заказы в производство. В понедельник установлено 19 новых окон, работы продолжаются и сегодня. На месте работают четыре монтажные бригады.

Кровля частного дома, пострадавшего от падения обломков, уже отремонтирована. По повреждённым автомобилям составляются акты, сотрудники администрации взаимодействуют с владельцами транспорта.

Власти обещают продолжить восстановительные мероприятия до полного устранения всех последствий происшествия.

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