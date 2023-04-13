19-летняя пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на улице Грекова в Москве

Ночью на улице Грекова 19-летний водитель мотоцикла совершил столкновение с последующим наездом на металлическую стойку дорожного знака с автомашиной марки «Лада». Об этом сообщила прокуратура Москвы.

В результате дорожной аварии 19-летняя девушка-пассажир мотоцикла погибла на месте.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, принятие процессуального решения и привлечение виновного лица к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ.