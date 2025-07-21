19-летний житель Архангельска помог мошенникам похитить у рязанца 2,5 млн рублей

В Рязани будут судить жителя Архангельска, который помог мошенникам похитить у рязанца 2,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное УМВД России.

В 2024 году мошеннический колл-центр через интернет завербовал в качестве курьера 19-летнего жителя Архангельска. Он за деньги посещал обманутых граждан, забирал у них средства и переводил их на подконтрольные кураторам счета.

Так, в августе 2024 года 53-летнему рязанцу позвонил мошенник, представившись сотрудником МФЦ. Злоумышленник сообщил, что мужчине пришло заказное письмо, чтобы его получить, нужно встать в электронную очередь, назвав код из смс на телефоне. После того как житель Рязани сообщил код, ему позвонила лже-специалист портала Госуслуг и сообщила, что в его личном кабинете происходят подозрительные действия, и перевела разговор на «службу безопасности Центробанка», там владельцу счета сказали, что с его карты пытаются осуществить перевод в 150 тысяч рублей. И хотя на счетах мужчины не имелось денег, он почему-то поверил собеседнику. Потерпевшего убедили взять онлайн-кредит на 200 тысяч рублей и перечислить эти деньги на указанные мошенником реквизиты.

После этого по видеосвязи рязанцу позвонил неизвестный в форме и представился сотрудником спецслужбы. Он сообщил, что перевод поступил на Украину, и за это мужчине грозит уголовная ответственность. Во избежание наказания нужно принять участие в «спецоперации» по изобличению мошенников. Звонивший выяснил, что во владении потерпевшего за городом есть земельный участок с домом, и убедил его продать недвижимость. В результате рязанец продал дачу за 2,5 млн рублей и в условленном месте передал эти деньги курьеру.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейские выяснили, что курьером является житель Архангельска, его разыскали и задержали. Молодого человека заключили под стражу. Уголовное дело направлено в для рассмотрения в суд.