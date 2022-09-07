19-летний педофил получил 12 лет колонии за интимную переписку с 9-летней девочкой

В Армавире 19-летний молодой человек признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Осенью 2021 года житель Гулькевичского района познакомился в социальной сети с девочкой, которой на тот момент было всего 9 лет. В профайле педофил указал недостоверную информацию о себе. Подсудимый сумел обманом получить у ребёнка фото и видео интимного характера.

Девочка рассказала о случившемся старшей сестре и родителям, взрослые обратились в полицию.

Суд назначил молодому человеку 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.