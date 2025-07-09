19-летнего рязанца, который пронес гранату в лаунж-бар в Рязани, заключили под стражу

Прокуратура Советского района г. Рязани поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего местного жителя. Он подозревается по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ).

По версии следствия, фигурант уголовного дела принес в кафе около ТЦ «Малина» незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться и продемонстрировал своим знакомым. По просьбе одного из них он передал устройство для осмотра, которое в результате неосторожного обращения сработало.

Пострадали 5 человек: 19-летний потерпевший скончался на месте, подозреваемый, администратор и двое посетителей с телесными повреждениями госпитализированы.

С учетом мнения прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.