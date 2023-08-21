19,8% рязанцев получают зарплату выше среднего по стране

В рейтинге регионов РФ по уровню высоких зарплат Рязанская область заняла 54 место.
Рейтинг регионов России по уровню зарплат составило РИА Новости. Рязанская область заняла в нем 54 место, обойдя соседние Тамбов (71 место), Пензу (55 место), Владимир (69 место) и Нижний Новгород (57 место).
Так, согласно данным, в Рязанском регионе 19,8% работников получают зарплату выше среднего по стране, а труд 4,3% оплачивается выше двух средних зарплат.
Первые места по данным показателям заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.