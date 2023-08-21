19,8% рязанцев получают зарплату выше среднего по стране

20 августа, в воскресенье в Касимовском районе прошел фестиваль «Яблочный Спас». Праздник, организованный в таком формате впервые, развернулся на берегу Оки на территории санатория «Касимовские зори» (село Телебукино). Это место было выбрано не случайно, ведь база отдыха – это еще и большой фруктовый сад, где растут порядка...