18-летний рязанец получил 5 лет колонии за убийство дяди молотком

В Рязанской области суд признал 18-летнего молодого человека виновным в убийстве родственника. Подробности дела сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В августе 2024 года молодой человек спланировал и совершил убийство дяди, с которым конфликтовал из-за его систематических пьянок. Парень предложил родственнику выпить в безлюдном месте, а затем несколько раз ударил молотком по голове, туловищу и рукам. От полученных ран потерпевший умер через некоторое время.

Подозреваемого оперативно вычислили и задержали. До суда он находился под стражей.

В качестве наказания молодому человеку назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Вступил ли приговор в законную силу, не сообщается.