18-летний пропавший без вести воронежский студент Сергей Ярцев найден погибшим

Пропавший в Воронежской области 18-летний студент Сергей Ярцев найден погибшим. Соответствующая информация появилась на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Парень пропал 21 октября в селе Новоживотинское. По информации волонтёров, в этот день он ушёл утром на занятия, но в учебном заведении так и не появился, на звонки не отвечал.

Ярцева нашли повешенным в лесополосе недалеко от дома в Рамонском районе, сообщают «Вести Воронеж», ссылаясь на информированный источник.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства гибели молодого парня.

Напомним, в Рязани ранее обнаружили труп пропавшего 18-летнего студента.