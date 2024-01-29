Понедельник, 29 января, 2024
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18-летний парень с ножом напал на магазин в Новой Москве

7info
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Прокуратура Москвы сообщила в телеграм-канале подробности разбойного нападения на магазин.

Средь бела дня 18-летний злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения зашел в продуктовый магазин в п. Коммунарка в Новой Москве, прихватив с собой нож.

Положив в карман сырок, он был замечен сотрудницей магазина, которая попросила его оплатить товар или оставить его на кассе.

Подойдя к кассовой зоне, фигурант пошел «ва-банк», достал нож, сказал женщине: «Открывай кассу, это ограбление!», а когда та, испугавшись убежала, сам зашел за прилавок, вытащил ящик с деньгами, где было 11 тысяч рублей, и убежал.

С учетом позиции прокуратуры обвиняемый в совершении разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ) на время расследования заключен под стражу.

Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов.

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