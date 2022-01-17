-4.1 C
Рязань
Понедельник, 17 января, 2022
spot_img
На главнуюБез рубрики

18 января без воды в Рязани останутся три улицы

7info7

Во вторник, 18 января, в Рязани отключат воду на трёх улицах, сообщили в горадминистрации.

Причина – ремонт водопровода. Работы с 09.30 до 12.00 будут проводить сотрудники МП «Водоканал Рязани».

На это время без воды останутся следующие адреса:

  • улица 10-я Линия, дом 37, дом 37 корп.1, дом 37 корп.2,
  • улица Ленинского Комсомола, дом 89, дом 90, дом 91, дом 91 корп.1, дом 93, дом 93 корп.1, дом 93 корп.2, дом 93 корп.3, дом 94, дом 95, дом 95 корп.1, дом 96, дом 97, дом 98, дом 99,
  • улица Стройкова, дом 88, дом 88 корп.1, дом 90, дом 92, дом 94/41.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,878ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img