18 января без воды в Рязани останутся три улицы

Во вторник, 18 января, в Рязани отключат воду на трёх улицах, сообщили в горадминистрации.

Причина – ремонт водопровода. Работы с 09.30 до 12.00 будут проводить сотрудники МП «Водоканал Рязани».

На это время без воды останутся следующие адреса:

улица 10-я Линия, дом 37, дом 37 корп.1, дом 37 корп.2,

улица Ленинского Комсомола, дом 89, дом 90, дом 91, дом 91 корп.1, дом 93, дом 93 корп.1, дом 93 корп.2, дом 93 корп.3, дом 94, дом 95, дом 95 корп.1, дом 96, дом 97, дом 98, дом 99,