17 сентября состоится фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань»

В рамках празднования Дня города 17 сентября пройдёт традиционный фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань».

Уникальное мероприятие позволит прикоснуться к географии, истории и культуре, познакомиться с архитектурными объектами, а также пообщаться с интересными людьми. Фестиваль соберёт лучших гидов, частные, государственные и муниципальные музеи.

По самым интересным музеям и улицам города организовано 15 экскурсий, – говорится на сайте городской мэрии.

Подробности и запись на экскурсии на сайте Экскурсионный флешмоб.