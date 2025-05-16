17 мая под Рязанью пройдёт праздник песни имени братьев Пироговых

В субботу, 17 мая, в селе Новосёлки Рыбновского района в тридцать второй раз состоится праздник песни имени известных певцов — братьев Пироговых. Об этом сообщает страница Рязанской области ВКонтакте.

Откроется праздник шествием самодеятельных творческих коллективов. Концертная программа под названием «И пока жива Россия, песня русская жива!» будет проходить сразу на двух уличных площадках.

На сцене у Центра народной культуры выступят: солистка Большого театра России Александра Дурсенева, вокальный квартет из Москвы EL GRANDE, солист Московского музыкального театра Руслан Юдин, а также Академический хор Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых. Гостей праздника также поприветствуют правнуки Алексея Пирогова.

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В течение дня будет работать Дом-музей Пироговых, в усадьбе пройдёт интерактивная программа. На улице Пироговых развернётся ярмарка народных умельцев. Фотоателье и торговые ряды помогут воссоздать атмосферу праздничного дня в старинном рязанском селе. Гости смогут приобрести сувениры и принять участие в мастер-классах.

Начало мероприятия — в 12:00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.