17 мая начальник экспедиции в Рязанском кремле Владимир Завьялов расскажет об уникальной находке

В среду, 17 мая, в 12 часов в Музейном центре им. А.И. Солженицына пройдёт встреча с Владимиром Игоревичем Завьяловым.

Встреча с доктором исторических наук состоится в преддверии юбилейного 20-го сезона работы Переяславль-Рязанской археологической экспедиции.

Ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Владимир Завьялов расскажет о результатах археологического изучения Кремля, в том числе об уникальной находке – первой берестяной грамоте в Рязани.

Кроме того, Владимир Игоревич поделится планами на летний сезон этого года.

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