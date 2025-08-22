Пятница, 22 августа, 2025
Рязань
Происшествия

17-летний мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Дашково-Песочне

Алексей Самохин

В четверг, 21 августа, ранним утром на одной из улиц Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Примерно в 07:20 напротив дома №14А по улице Зубковой столкнулись автомобиль «Шевроле Лачетти» и мотоцикл.

За рулём легковушки находилась 19-летняя местная жительница, мотоциклом управлял 17-летний рязанец. В результате аварии юный мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

