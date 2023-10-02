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17-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Циолковского

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В результате ДТП на улице Циолковского в Рязани пострадал 17-летний мотоциклист, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Днём 1 октября у дома № 25 17-летний парень без водительских прав, управляя мотоциклом «Боксер 150», по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под управлением 35-летнего рязанца. После этого мотоциклист столкнулся с «Дэу Нэксия» 48-летнего рязанца.

Пострадавшему молодому человеку потребовалась помощь врачей.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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