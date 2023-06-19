17 июня в Скопинском районе прошёл мотокросс. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Тулы, Новгорода, Пензы, Ельца, Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской, Тульской, Пензенской, Липецкой, Воронежской, Орловской и Брянской областей.

Наш регион представляли мотогонщики из Шацка, Сасова, Рязани, а Скопинский район — спортсмены молодёжно-технического клуба «Юность», двое из которых вошли в число призёров соревнований.

Дмитрий Тучков занял 2-е место в классе 65 куб. см, а Александр Родин — 3-е в классе 125 куб. см.