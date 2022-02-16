17 февраля на нескольких улицах Рязани отключат воду

В четверг, 17 февраля, на нескольких улицах Рязани для проведения ремонтных работ отключат холодную воду. Адреса сообщил сайт городской администрации.

Ремонтные работы ведёт МП «Водоканал города Рязани».

С 09.00 до 17.00 без воды останутся жильцы домов:

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— № 33, 33 корпус 1 на улице Гагарина;

— № 18, 18 корпус 1, 16 по улице Семашко;

— № 30, 4, 5, 6 (д/сад № 31) по улице Белякова.

В это же время отключат воду в Дядьково, по следующим адресам:

— улица Центральная, дома № 47Б, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 74Б корус 1;

— улица Юбилейная, дома № 1, 10, 11 (д/сад), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

С 12 до 20 часов воду отключат в школе-интернате, в домах № 7, 9 корпус 3 (д/сад № 101), 9 корпус 1, 9 на улице Космонавтов; в домах № 17 корпус 1, 17 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2 на Станкозаводской.