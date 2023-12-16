17 декабря в Рязанской области потеплеет до +1 градуса

В воскресенье, 17 декабря, в Рязанской области ожидается стремительное потепление. Так, столбики термометров поднимутся до +1 градуса.

Прогноз на воскресенье опубликовал сайт ГУ МЧС России по региону. Ожидается облачный день, местами ожидается небольшой снег. Днём возможны осадки — снег, мокрый снег, метель. Возможны гололёд и налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью опустится от -12 до -7 градусов, днём температура будет колебаться от -4 до +1 градуса.