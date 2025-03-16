16 марта — День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

16 марта в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Рязаньстата, жилищно-коммунальное хозяйство Рязанской области обслуживает более 695 тысяч квартир, 6,3 тыс. км водопроводных и 1,8 тыс. км канализационных сооружений. 2,4 тыс. км городских улиц, 11 тыс. га зеленых насаждений в пределах городской черты.

Сфера ЖКХ является одной из самых сложных и важных отраслей экономики региона. Благодаря ежедневной и незаметной на первый взгляд работе создаются достойные условия проживания, обеспечивается жизнедеятельность предприятий, учреждений, больниц и поликлиник, школ и детских садов.

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ЖКХ региона — это тысячи людей, работающих в сферах тепло и водоснабжения, содержания и обслуживания жилья.

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