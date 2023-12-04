16-летняя школьница покончила с собой в Свердловской области

В Свердловской области покончила с собой 16-летняя школьница, сообщает «Ural MASH».
По данным источника, ЧП случилось в Качканаре, куда семья переехала из Перми. В городе у матери появился сожитель.
Труп подростка нашли в туалете. В предсмертной записке девочка обвинила мать в алкоголизме, запретила приходить на похороны и извинилась перед родственниками.
В то же время «Ural MASH» отмечает: семью проверяли сотрудники ПДН, всё выглядело нормально. Пристрастия к алкоголю у взрослых не замечали.
Школьница уже совершала попытку суицида, мать успела спасти дочь, но лишилась родительских прав. Девочка лечилась в психдиспансере.
Родной отец считает, что девочку довели до самоубийства.