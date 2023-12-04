16-летняя школьница покончила с собой в Свердловской области

В Свердловской области покончила с собой 16-летняя школьница, сообщает «Ural MASH».

По данным источника, ЧП случилось в Качканаре, куда семья переехала из Перми. В городе у матери появился сожитель.

Труп подростка нашли в туалете. В предсмертной записке девочка обвинила мать в алкоголизме, запретила приходить на похороны и извинилась перед родственниками.

В то же время «Ural MASH» отмечает: семью проверяли сотрудники ПДН, всё выглядело нормально. Пристрастия к алкоголю у взрослых не замечали.

— Мужчина к девочке относился хорошо: сняли двушку, чтобы у неё была своя комната, старались во всём поддерживать. Купили домашнего паука, которого она давно хотела, — говорится в сообщении.

Школьница уже совершала попытку суицида, мать успела спасти дочь, но лишилась родительских прав. Девочка лечилась в психдиспансере.

Родной отец считает, что девочку довели до самоубийства.

— Да, это так, — рассказал E1.RU папа погибшей. — Следователи уже возбудили уголовное дело. Это было доведение до самоубийства, за это надо нести ответственность.