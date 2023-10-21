16-летняя девушка внезапно умерла в Электрогорске

Прокуратура Московской области устанавливает обстоятельства смерти 16-летней девушки в городе Электрогорске, сообщает телеграм-канал ведомства.

Девочка 2007 года рождения скончалась в больнице в 4 часа утра 20 октября. В медицинское учреждение пациентку привёз отец. По словам мужчины, в час ночи он зашёл в комнату дочери и увидел, что она плохо себя чувствует.

— Павлово-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала SHOT, медики обнаружили в нижнем белье погибшей одноразовую электронную сигарету. Её отдали на экспертизу.

Девочка воспитывалась в благополучной семье с двумя младшими сëстрами и братом.