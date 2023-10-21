Суббота, 21 октября, 2023
На главнуюНовости мира

16-летняя девушка внезапно умерла в Электрогорске

7info
Изображение soumen82hazra с сайта Pixabay

Прокуратура Московской области устанавливает обстоятельства смерти 16-летней девушки в городе Электрогорске, сообщает телеграм-канал ведомства.

Девочка 2007 года рождения скончалась в больнице в 4 часа утра 20 октября. В медицинское учреждение пациентку привёз отец. По словам мужчины, в час ночи он зашёл в комнату дочери и увидел, что она плохо себя чувствует.

— Павлово-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала SHOT, медики обнаружили в нижнем белье погибшей одноразовую электронную сигарету. Её отдали на экспертизу.

Девочка воспитывалась в благополучной семье с двумя младшими сëстрами и братом.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах