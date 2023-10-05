16-летний подросток без спроса взял ключи у матери и устроил смертельное ДТП

16-летний подросток устроил смертельное ДТП. Ключи от автомобиля Hyundai Creta парень взял у матери без спроса, сообщает пресс-служба прокуратуры республики Башкортостан.

Ночью 5 октября молодой человек поехал кататься с друзьями. На 70-м километре автодороги Раевка-Стерлитамак юный водитель не справившись с управлением съехал в кювет, машина перевернулась.

Погибли пассажиры 13 и 19 лет. Подросток и пассажир госпитализированы.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Альшеевского района Артур Аминев.

Выяснение обстоятельств ЧП находится на контроле прокуратуры.