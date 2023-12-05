16 декабря около рязанского ТЦ «Кит» откроется благоустроенное ярмарочное пространство

16 декабря в Рязани около у ТЦ «Кит» (микрорайон Канищево) открывается благоустроенное ярмарочное пространство. Об этом сообщает Агентство развития бизнеса.

Рязанцев приглашают посетить ярмарку, оценить благоустройство и приобрести вкусные продукты от местных производителей. 16 декабря с 8 утра на площадке стартует развлекательная программа,э для гостей, будет звучать живая музыка. Рязанцам предложат чай и сладости. (0+).

Чтобы принять участие в ярмарке, производителей просят направлять заявки в Агентство развития бизнеса с 11 декабря по телефону +7 (4912) 600-516. Оставить их можно на сайте.

Напомним, обновлённое ярмарочное пространство открывается после благоустройства территории по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова.

— Наша главная задача — сделать торговую площадку доступной и комфортной для всех. Предприниматели и покупатели уже заметили, что наша система отбора продавцов позволила уйти от перекупщиков, предоставляя возможность производителям реализовывать продукцию без посредников. Результат благоустройства можно оценить на примере ярмарки у ЦНТИ. Она стала не только местом торговли, но и местом проведения культурных мероприятий. Так, здесь уже состоялся первый конкурс среди наших товаропроизводителей «Выбирай рязанское. Ярмарка». В новогодние каникулы планируем организовать там

развлекательные программы для детей и взрослых,— рассказал директор Агентства развития

бизнеса Александр Уланов.