16 декабря около рязанского ТЦ «Кит» откроется благоустроенное ярмарочное пространство

16 декабря в Рязани около у ТЦ «Кит» (микрорайон Канищево) открывается благоустроенное ярмарочное пространство. Об этом сообщает Агентство развития бизнеса.
Рязанцев приглашают посетить ярмарку, оценить благоустройство и приобрести вкусные продукты от местных производителей. 16 декабря с 8 утра на площадке стартует развлекательная программа,э для гостей, будет звучать живая музыка. Рязанцам предложат чай и сладости. (0+).
Чтобы принять участие в ярмарке, производителей просят направлять заявки в Агентство развития бизнеса с 11 декабря по телефону +7 (4912) 600-516. Оставить их можно на сайте.
Напомним, обновлённое ярмарочное пространство открывается после благоустройства территории по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова.