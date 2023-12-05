Вторник, 5 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

16 декабря около рязанского ТЦ «Кит» откроется благоустроенное ярмарочное пространство

7info7
spot_img

16 декабря в Рязани около у ТЦ «Кит» (микрорайон Канищево) открывается благоустроенное ярмарочное пространство. Об этом сообщает Агентство развития бизнеса.

Рязанцев приглашают посетить ярмарку, оценить благоустройство и приобрести вкусные продукты от местных производителей. 16 декабря с 8 утра на площадке стартует развлекательная программа,э для гостей, будет звучать живая музыка. Рязанцам предложат чай и сладости. (0+).

Чтобы принять участие в ярмарке, производителей просят направлять заявки в Агентство развития бизнеса с 11 декабря по телефону +7 (4912)  600-516. Оставить их можно на сайте.

Напомним, обновлённое ярмарочное пространство открывается после благоустройства территории по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова.

— Наша главная задача — сделать торговую площадку доступной и комфортной для всех. Предприниматели и покупатели уже заметили, что наша система отбора продавцов позволила уйти от перекупщиков, предоставляя  возможность производителям реализовывать продукцию без посредников. Результат благоустройства можно оценить на примере ярмарки у ЦНТИ. Она стала не только местом торговли, но и местом проведения культурных мероприятий. Так, здесь уже состоялся первый конкурс среди наших товаропроизводителей «Выбирай рязанское. Ярмарка». В новогодние каникулы планируем организовать там
развлекательные программы для детей и взрослых,— рассказал директор Агентства развития
бизнеса Александр Уланов.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах