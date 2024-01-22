157 голов забили рязанские семьи на турнире Движения Первых

20 января в Рязани прошёл областной семейный турнир по мини-футболу «Семейная команда» среди первичных отделений Движения Первых, участие приняли более 200 человек.

Участников приветствовала председатель совета регионального отделения Движения Татьяна Косачева и уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Надеюсь, этот турнир станет доброй традицией для всех рязанских семей, сегодня здесь собрались самые активные и спортивные семьи наших первичных отделений, — обратилась к участникам Татьяна Косачева.

За право стать победителем боролись 20 команд из Рязани, Рыбновского, Захаровского, Кадомского, Клепиковского, Михайловского и других районов. Команды представляли свои первичные отделения Движения Первых, среди которых общеобразовательные, спортивные школы, детские футбольные клубы и предприятия. Главное условие участие в турнире — в состав команды должны выходить не только дети, но и их родители.

Турнир по мини-футболу проводился совместно с Министерством спорта Рязанской области в рамках Года семьи и был направлен на укрепление здоровья подрастающего поколения, вовлечение детей и их семей в занятия физической культурой и спортом.

В перерывах между играми для болельщиков, которые пришли на турнир поддержать свои команды, прошли фитнес тренировки от резидента регионального подразделения продюсеркого центра блогеров России «Инсайт люди» Валентины Бусаровой.

В рамках турнира определился обладатель кубка Движения Первых, им стала команда Рыбновской школы №1. Помимо этого был выбран лучший вратарь, защитник, бомбардир игр и лучшая группа поддержки.