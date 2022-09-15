15 сентября на многих рязанских улицах отключили холодную воду

«Водоканал города Рязани» предупредил об отключении холодной воды 15 сентября в разных районах города. Под отключение попали жилые дома и организации.

С 9:30 до 17 часов нет холодной воды по адресам:

ул. Зубковой д. 27 — МБУДО ЦДТ Октябрьский, 27, 27 к 2.

С 9 до 17 часов холодное водоснабжение отключили по адресам:

Есенина д. 112 — ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей, 112;

Гражданская д. 5а, 7, 7а, 9.

С 11:05 до 17 часов холодной воды нет по адресам:

Березняковская д. 10, 11, 12 к.2, 12, 12а, 14 к.1, 14, 2, 3 к.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8/7, 9;

Хиринский проезд д. 8;

Шаповская д. 70 к.1, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88.

С 21 часа 15 сентября до 7 часов 16 сентября будет снижена подача холодного водоснабжения на Московское шоссе, в посёлке Дягилево, в Советском районе и по адресам: ул. Гоголя, с д. 50 по д. 58 (чётная сторона) и ул. Нахимова, д. 68.

Полный список адресов, попавших под отключение, размещён на сайте «Водоканала».

Техническую воду будут подвозить к дому 79/51 по улице Стройкова с 21 часа 15 сентября до 7 часов 16 сентября.

Отключения связаны с ремонтными работами на сетях водопровода.