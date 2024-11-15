15 ноября празднует день рождения солист ВИА «Сябры» Анатолий Ярмоленко

15 ноября 77-летие празднует Анатолий Ярмоленко, солист белорусского вокально-инструментального ансамбля «Сябры».

Анатолий Иванович родился в Казатине Винницкой области. Он начинал свою деятельность в ансамбле песни и пляски Дома офицеров Бакинского военного округа ПВО (1967–1969). После его приняли солистом-вокалистом в Гомельскую областную филармонию. Работал в эстрадных коллективах «Сувенир» и «Песни над Сожем».



Затем в его жизни случился коллектив «Сябры», в котором он является бессменным солистом вот уже 50 лет. Анатолий Ярмоленко — исполнитель таких популярных песен, как «Алеся», «Печки-лавочки», «Шумите берёзы», «Праздники». Эти и другие песни совсем недавно он исполнил вместе со своим коллективом на сцене Муниципального культурного центра в Рязани.

Редакция 7info от всей души поздравляет Анатолия Ярмоленко с Днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия, творческого вдохновения и благодарных зрителей!