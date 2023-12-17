Воскресенье, 17 декабря, 2023
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15-летняя школьница забеременела от взрослого мужчины в Башкирии

7info
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В Благовещенске (республика Башкирия) 15-летняя школьница ждёт ребёнка от взрослого мужчины, сообщает портал Башинформ.

Партнёром несовершеннолетней девушки в июне 2023 года стал 26-летний мужчина. После поступления информации о беременности девушки-подростка правоохранители завели уголовное дело.

Мужчину задержали, он признал вину, раскаялся.

Пара подала документы в загс, планирует жить вместе. В регистрации брака отказали, так как невесте не исполнилось 16 лет.

Суд назначил отцу год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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