15-летняя школьница забеременела от взрослого мужчины в Башкирии

В Благовещенске (республика Башкирия) 15-летняя школьница ждёт ребёнка от взрослого мужчины, сообщает портал Башинформ.

Партнёром несовершеннолетней девушки в июне 2023 года стал 26-летний мужчина. После поступления информации о беременности девушки-подростка правоохранители завели уголовное дело.

Мужчину задержали, он признал вину, раскаялся.

Пара подала документы в загс, планирует жить вместе. В регистрации брака отказали, так как невесте не исполнилось 16 лет.

Суд назначил отцу год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.