15-летний парень погиб, пытаясь спасти волейбольный мяч

В Барнауле 15-летний подросток погиб, пытаясь спасти волейбольный мяч, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

После смерти молодого парня следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По информации следствия, днём 25 июня молодой человек с друзьями без сопровождения взрослых находился вблизи городского пляжа на реке Обь. Во время игры в воде в волейбол мяч отнесло по течению. Юноша поплыл за мячиком на глубину реки и утонул.

Следователи осмотрели место гибели мальчика, опросили очевидцев. Обстоятельства трагедии уточняются.