15-й сезон рыбатлона завершился в Рязани спиннинговым чемпионатом  

Алексей Самохин

Ежегодный спиннинговый чемпионат прошел 27 сентября под Рязанью на территории Загородного курорта «Окская жемчужина» на озере Жидень. 53 человека, что является очень хорошим показателем для спиннинговых соревнований, ловили окуней в преддождевую прохладную погоду с очень небольшим ветром. 

Рязанец Алексей Никитин, много лет участвующий в рыбатлоне, первым поймал окушка и еще несколько человек также весьма быстро справились с первой рыбой. Но клев был в этот день не сказать, чтобы прям очень замечательный. Хищника нужно было найти. И в итоге это лучше всего получилось у того самого Алексея Никитина, который впервые в своей многолетней карьере рыбатлониста одержал победу. Одну минуту ему проиграл молодой рязанец Александр Журавлев. Бронза – у опытного Евгения Остроумова. Места с 4 по 8 заняли также очень опытные рыбатлонисты, которые уже далеко на первый год бегают за рыбой. Это подтвердило тот факт, что в спиннинговой ловле в отличие от поплавочной все же опыт имеет решающее значение.

Лучшей среди девушек в очередной раз стала Ирина Мефодина, среди детей — Михаил Ермишкин. Призов в этот день было очень много – от снегоуборочной машины и подводной видеокамеры до тепловой пушки и спиннинга… Почти 40 человек получили призы. 

На этом 15-й сезон рыбатлона в Рязани был завершен. И все затаились в ожидании января 2026 года, когда состоится зимний командный рыбатлон…

Соревнования проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

