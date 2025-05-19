15-й сезон рыбатлона в Рязани стартовал с отличным клёвом 

В субботу 17 мая в 5 километрах от Рязани в «Рыбацкой деревне» стартовал новый сезон поплавочного рыбатлона. Почти 70 рыбатлонистов из Рязанской, Московской, Владимирской, Тамбовской, Калужской и Вологодской областей помчались за рыбой в очень комфортную погоду по невысокой траве.

Кроме окушков, плотвичек и верхоплавок попались на поплавочную удочку даже несколько щук. Победу прогнозируемо праздновал опытный рязанец Олег Тинин. Его результат — 16 минут 5 секунд. Второе место взял житель Коломны Ярослав Егоршин, не раз уже стоявший на пьедестале, бронза впервые в карьере досталась Евгению Оглоблину, представляющему Тамбовскую область, город Котовск. Среди девушек чемпионкой в очередной раз стала рязанка Ирина Мефодина, среди детей – ее сын, Арсений Мефодин. Вот какая отличная рыбатлонная семья!

А финишный протокол засвидетельствовал, что 35 человек смогли за два часа поймать по две необходимых рыбы, остальные распределили места с помощью штрафного круга. Призов, как всегда, на награждении было выдано очень много, и все затаились в ожидании 2-го рязанского этапа, который пройдёт также совсем рядом с Рязанью, на Реткинском пруду на территории пикник-зоны «Жили-были» 21 июня. Регистрация участников уже началась на сайте.