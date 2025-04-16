15-й сезон рыбатлона стартует 17 мая рядом с Рязанью

В субботу, 17 мая стартует очередной сезон рязанского народного вида спорта — рыбатлона. 1-й этап соревнований, сочетающих в себе рыбалку на поплавочную снасть и бег, пройдет за селом Шумашь на озере Старая Тишь в «Рыбацкой деревне».

Участникам, как всегда, потребуется за два часа пробежать два круга по километру и поймать две любые рыбы.

Организаторы готовят подарки всем участникам эксклюзивных рязанских соревнований и приглашают абсолютно всех желающих — от мала до велика. Участие в рыбатлоне всегда бесплатное, призов по традиции будет очень много!

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Регистрация на 1-й этап рыбатлона-2025 начнется в конце этой недели на официальном сайте рыбатлона.

В сезоне 2025 года в Рязанской области планируется проведение 4-х поплавочных этапов ежемесячно и традиционного осеннего спиннингового рыбатлона.

РИА 7info выступает генеральным интернет-партнером эксклюзивных рязанских соревнований.

Возрастное ограничение: 0+.