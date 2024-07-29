15 братьев и сестёр, отрощенные после неудачных проб усы и благотворительность: яркие факты из биографии Антона Лапенко

1 августа в кинотеатрах выходит самая летняя комедия «Тополиный пух» (16+). Главный герой – 30-летний неудачник из маленького города Саша, которому в один момент удается перевернуть свою жизнь с ног на голову. Роль парня досталась звезде интернета Антону Лапенко. Самое время узнать о любимце публики подробнее.

У Антона 15 братьев и сестер

Лапенко родился и вырос в Зеленограде. В городе, который считается частью Москвы, его семья была довольно известна. Дело в том, что у родителей было 16 (!) детей, а сам Антон – девятый.

Мама актера Вера Ивановна когда-то работала авиаконструктором, а потом ушла в декрет, затянувшийся на 25 лет. Отец будущей знаменитости работал то на заводе, то шофером. Очевидно, что Лапенко жили небогато, особенно в 90-е годы, когда все дети были маленькими. Однако, позже старшие братья и сестры подросли и начали подрабатывать, помогая родителям. Не оставалось в стороне и государство, а также различные благотворительные организации. «Было сложно, но весело», – так уже взрослый Антон характеризовал свое детство.

Какой-то конкретной причины, почему родители решились на многодетность, актер не называет. По его словам, особой религиозностью Лапенко не отличались. Впрочем, по интернету ходит версия, что отца Антона Вячеслава Михайловича в юности предали близкие друзья. После этого мужчина решил, что у него будет много детей, которые всегда поддержат друг друга, ведь кровные узы самые крепкие.

Ирина Горбачева – крестная мать Лапенко в профессии

Не секрет, что Антон стал знаменитым далеко не сразу. После окончания ВГИКа в 2011-м он снимался в рекламных роликах и эпизодических ролях в фильмах и сериалах, играл на театральной сцене, однако большого прорыва так и не случалось. Лапенко придумал его себе сам.

Еще до наступления эры всем известной социальной сети во всемирной паутине уже были популярны вайны – короткие смешные ролики, и с 2017-го Антон начал такие снимать. Постепенно появились разные персонажи: работяга Игорь Катамаранов, Инженер из НИИ, налаживающий отношения с некой «Особой», участники группы «Багровый Фантомас» и многие другие. Лапенко нашел и свой стиль – видео в духе VHS-кассет конца 80-х и начала 90-х годов. Его узнаваемость в интернете росла, но по-настоящему всё изменилось 7 марта 2019-го года (да, мы знаем точную дату). В этот день видео Лапенко на свою почти двухмиллионную аудиторию репостнула Ирина Горбачева. К тому моменту, актеры успели познакомиться – на съемках сериала «Чики» в 2018-м (на экраны проект вышел уже в «пандемийнный» 2020-й). Горбачевой понравился юмор, и она по собственной инициативе решила рассказать об Антоне.

«Между прочим, я Лапенко узнала через Эдика Оганесяна (режиссер сериала «Чики» – прим. ред.). То есть Эдик с ним был знаком со времен ВГИКа: Лапенко учился на актерском, а Оганесян на режиссерском и звал того периодически на какие-то кастинги, стал мне его присылать. По первым же записям я поняла, что Антон гениальный, серьезно, это парень, о котором должны знать все», – признавалась потом актриса.

Кстати, Ирина и Антон потом снова поработали вместе. Горбачева снялась в одном из эпизодов «Внутри Лапенко», где сыграла «лже-Особу». То есть девушку, которую Инженер принял за свою возлюбленную, но это была не она.

Лапенко начал носить усы после неудачных проб

Сегодня усы Антона – это его «фишка», но в начале актерской карьеры Лапенко обходился без них, либо носил бороду. Точно известна история их происхождения. Как-то раз актер участвовал в кастинге на роль в рекламном ролике, где вроде бы требовался человек с бородой. Перед самым утверждением, ему позвонила ассистентка режиссера и попросила побриться перед очередной встречей. От растительности на лице Антон избавился, но оставил усы «на всякий случай». Когда же молодой человек увиделся с режиссером, оказалось, что помощница что-то напутала, и рекламщикам всё же нужен актер с бородой. Роль Антон потерял, а вот посмотрев на себя с усами, решил, что ему нравится отражение в зеркале. Так и оставил.

Антон начал зарабатывать на персонажах только с выходом сериала «Внутри Лапенко»

Даже достигнув популярности в социальных сетях, актер долгое время отказывался вставлять рекламные интеграции в ролики. Он жил на зарплату в театре, а также на гонорары за немногочисленные съемки, а персонажи в интернете были, что называется, для души.

Ситуация изменилась, когда креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов предложил актеру спродюсировать онлайн-сериал «Внутри Лапенко», где уже существовавших героев объединила общая сюжетная линия. Собственно, там и появились рекламные интеграции, а по данным Forbes, уже в 2020 – 2021 гг Антон стал одним их самых «дорогих» российских блогеров. В декабре 2023-го года вышел четвертый и, как объявил Лапенко, финальный сезон проекта. Теперь он решил сосредоточиться на кино.

Группа «Багровый Фантомас» реально записывает песни и дает концерты

Среди многочисленных персонажей вселенной Лапенко есть и музыканты — металлисты из группы «Багровый Фантомас». Что в роликах, что в сериале «Внутри Лапенко» молчаливый барабанщик Шершняга и крайне активный и общительный вокалист Роза Робот вечно попадали в неприятности. История команды так и могла бы остаться исключительно частью сюжета, однако Лапенко пошел дальше. В 2021-м «Багровый Фантомас» выпустили целый альбом «Электрические жирафы». По легенде, пластинка была записана еще в 1986-м (год рождения Лапенко), но увидела свет спустя десятилетия. Диск в стиле хэви-металл состоит из 10 полноценных треков. Конечно, в реальности за песнями стоят не Шершняга и Роза Робот, а композитор сериала Константин Глуздаков и сам Лапенко.

Ну, и самое невероятное: «Багровый Фантомас» дает концерты в разных городах России. Вот так далеко зашла эта шутка…

Антон активно занимается благотворительностью

Актер считает важным делать что-то хорошее для других людей. Так, в прошлом году Лапенко стал лицом благотворительного проекта «Помощь» – приложения, через которое можно адресно переводить деньги нуждающимся пожилым людям. Кроме того, когда есть время, он с братьями ездит помогать небольшими делами. Например, вместе они делали у пенсионерки небольшие ремонтные работы.

«Я готов просто помогать, без съемок, хотя понимаю, что это важно, чтобы привлечь больше людей к благотворительности. Я надеюсь, что кто-то после моих постов тоже решил помогать. Но мне приятнее просто взять, помочь и уехать. Мне радостно, когда я вижу счастливого человека», – так комментировал акцию молодой человек.

Лапенко хочет быть серьезным артистом

Общаясь с журналистами, Антон напоминает: он не просто комик из интернета, а профессиональный актер, способный к перевоплощению. На театральной сцене он много раз играл драматические роли, а в 2022-м вышел триллер «По-мужски», где от забавных Инженера или Журналиста не осталось и следа. В картине Лапенко сыграл Глеба – успешного молодого человека, который вступает в конфронтацию с быдловатым соседом. Лента получила смешанные отзывы, однако актерскую игру Лапенко хвалили и зрители, и критики.

Грядущий «Тополиный пух» хоть и определяют как комедию, роль у Антона Лапенко скорее трагикомичная. Его герой Саша с грустью всматривается в звездное небо, потому что в детстве мечтал стать космонавтом. Только, в реальности парень работает охранником. Жена была, но уже давным-давно ушла к другому. Хотя, как ушла?! Саша продолжает жить с бывшей, ее новым мужем и их детьми в одной квартире. Героям просто не удается договориться о разделе общего имущества. Саша пребывает в состоянии депрессии, поэтому собирается добровольно закончить свою жизнь. Впрочем, даже это ему не удается. На своем пути Саша повстречает стриптизершу Юлю (Аглая Тарасова), а потом еще и ее отца Виктора (Виталий Хаев). Это знакомство перевернет с ног на голову всю его жизнь.

В «Тополином пухе» Лапенко раскрывается как грустный комик. Его Саша – смешной и нелепый маленький человек с большим надломом в душе. Идеальная роль именно для этого актера.