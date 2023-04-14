15 апреля ТРЦ «М5 Молл» приглашает маленьких рязанцев на праздник «Шоколадная фабрика»

В субботу, 15 апреля, в ТРЦ «М5 Молл» пройдёт традиционная детская суббота с интерактивной программой, творческим мастер-классом и веселым шоу. Участие бесплатное.

Для юных гостей организуют праздник «Шоколадная фабрика». Перед детьми будет стоять важная задача – вернуть миру сладости, которыми единолично хочет завладеть Вилли Вонка.

Дружба, доброта и открытость ребят из молловской команды помогут перевоспитать жадину. А с творческого занятия дети унесут с собой яркую конфету, которую раскрасят сами.

Веселиться в этот день гости будут на мыльном шоу. Начало в 14:30. Место встречи: зона Трёх фонтанов (фудкорт)

Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+