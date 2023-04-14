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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

15 апреля ТРЦ «М5 Молл» приглашает маленьких рязанцев на праздник «Шоколадная фабрика»

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В субботу, 15 апреля, в ТРЦ «М5 Молл» пройдёт традиционная детская суббота с интерактивной программой, творческим мастер-классом и веселым шоу. Участие бесплатное.

Для юных гостей организуют праздник «Шоколадная фабрика». Перед детьми будет стоять важная задача – вернуть миру сладости, которыми единолично хочет завладеть Вилли Вонка.

Дружба, доброта и открытость ребят из молловской команды помогут перевоспитать жадину. А с творческого занятия дети унесут с собой яркую конфету, которую раскрасят сами.

Веселиться в этот день гости будут на мыльном шоу. Начало в 14:30. Место встречи: зона Трёх фонтанов (фудкорт)

Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

15 апреля ТРЦ «М5 Молл» приглашает маленьких рязанцев на праздник «Шоколадная фабрика»
15 апреля ТРЦ «М5 Молл» приглашает маленьких рязанцев на праздник «Шоколадная фабрика»
15 апреля ТРЦ «М5 Молл» приглашает маленьких рязанцев на праздник «Шоколадная фабрика»

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