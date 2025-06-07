14 тысяч человек пострадали при жертвоприношении в первый день Курбан-байрама в Турции

Более 14 тысяч человек обратились за медицинской помощью в Турции в первый день праздника Курбан-байрам после того, как получили ранения во время закалывания жертвенных животных. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в соцсети X, пишет РИА Новости.

Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман, посвящённый жертвоприношению. В этом году первый день праздника пришёлся на пятницу, в Турции были объявлены выходные до вторника. Как и каждый год, в соцсетях появилось множество видеозаписей с животными, которые сбежали от мясников.

«В первый день праздника в наши больницы обратились 14 372 человека с ранениями, полученными во время жертвоприношения. В их числе: 1049 человек в Анкаре, 753 — в Стамбуле и 655 — в Конье», — сообщил министр.

Он напомнил, что забоем животных должны заниматься профессионалы, чтобы избежать подобных происшествий.

Для сравнения: в 2024 году в первый день Курбан-байрама к врачам обратились почти 16 тысяч граждан Турции.