14 октября Православная Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы — торжество, особо любимое и почитаемое русским народом.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время проповеди в 2020 году рассказал о значении покрова Пресвятой Богородицы в жизни отдельных людей, целых народов и государств.

— В истории мира существует загадка, о которой постоянно говорят историки, люди, изучавшие жизнь народов Европы — о длительном, более чем тысячелетнем существовании Римской империи на Востоке, того государства, которое впоследствии получило наименование Византийской империи. Ведь в Риме в это время, еще V в веке, уже вовсю хозяйничали варвары, он лежал в развалинах. Казалось бы, где же знаменитые римские порядок, сила и власть? Все исчезло, все было разрушено, все пало под ногами варваров!

Почему же Римская империя на Востоке пережила свою западную часть более чем на тысячу лет? В этом и состоит загадка для многих исследователей. Ведь Византия постоянно находилась в войнах, ее атаковали и с востока, и с севера… Она была лакомой добычей для многих варваров, жаждавших поживиться сокровищами славного и богатого Константинополя. И, несмотря на все эти постоянные угрозы и нападения, Византийская империя не только закрепилась в размерах, но и выстаивала много веков под ударами извне.

Как это могло быть? Эта историческая данность является загадкой только для тех исследователей, которые не понимают Промысла Божия. Для нас же ответ на вопрос очевиден.

Мы сегодня отмечаем праздник Покрова Пресвятой Богородицы и вспоминаем о том, как блаженный Андрей, Христа ради юродивый, увидел во Влахернском храме Божию Матерь, простирающую Свой покров над храмом и людьми. И этот покров является лучшим доказательством действенности и силы попечения Пресвятой Богородицы о людях.

Конечно, византийцы были непростыми людьми. Среди них, случалось, возникали и ереси, и распри, и взаимные счеты и месть. А в последние века существования Византийский империи ее правители и даже Патриархи вели речь о предательстве веры — они готовы были подчиниться Римскому папе только для того, чтобы получить поддержку против своих видимых врагов. Но, желая получить поддержку видимую, внешнюю, воинскую, они потеряли главное — покровительство Божией Матери.

Вот и мы, дорогие братья и сестры, должны помнить о том, что для нас является самым главным. Покровительство Божией Матери являет свою силу в нашей христианской истории и в жизни многих из нас. Конечно, многие не замечают этого невидимого покрова, простираемого над всеми нами, но мы, жестокосердные, должны верить, что всякий, приходящий в храм, молящийся Богу получает покровительство от Него и Его Пречистой Матери. Божия Матерь приобрела такую силу, что может дать Свой надежный покров тем, кто Ее любит, для кого Ее Сын и Бог является Господом и Спасителем.

Будем сегодня, особенно в эти смутные, непростые дни, молиться Богу, призывать Покров Божией Матери, чтобы Пресвятая Богородица не оставила людей и град наш Рязань Своей защитой и всесильной помощью!