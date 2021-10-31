14-летний рязанец вышел в следующий этап программы «Новые танцы» на ТНТ

14-летний рязанец Дмитрий Гостев вышел в следующий этап программы «Новые танцы» на ТНТ. Программа с его участием вышла в эфир в субботу, 30 октября.

По словам рязанца, танцы занимают в его жизни большую часть свободного времени — от 2 до 9 часов в день. Танцует он контемпорари. На мастер-классы Дмитрий ездит в Москву.

На суд жюри Дима представил танец в образе Маленького принца.

Егор Крид сказал, что выступление было шикарно. Егор Дружинин назвал номер несколько слащавым, из-за этого предсказуемым. Мигель считает Дмитрия талантливым пацаном. Он посоветовал рязанцу выбирать всегда лучшее.

Жюри решило, что в следующий раунд проходит Дмитрий Гостев — свои голоса ему отдели Крид и Мигель.