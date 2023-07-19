14-летний подросток погиб, получив удар в грудь от 18-летнего оппонента

В Волгоградской области 14-летний подросток погиб во время ссоры с 18-летним оппонентом, сообщила региональная прокуратура.

ЧП случилось в городе Суровикино вечером 18 июля. Произошла ссора между потерпевшим и 18-летним местным жителем, старший ударил подростка в грудь. От полученного удара молодой парень умер на месте.

По предварительным данным, причиной смерти подростка стала тупая травма грудной клетки.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Ситуация контролируется прокуратурой.