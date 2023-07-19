Среда, 19 июля, 2023
На главнуюНовости мира

14-летний подросток погиб, получив удар в грудь от 18-летнего оппонента

7info
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

В Волгоградской области 14-летний подросток погиб во время ссоры с 18-летним оппонентом, сообщила региональная прокуратура.

ЧП случилось в городе Суровикино вечером 18 июля. Произошла ссора между потерпевшим и 18-летним местным жителем, старший ударил подростка в грудь. От полученного удара молодой парень умер на месте.

По предварительным данным, причиной смерти подростка стала тупая травма грудной клетки.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Ситуация контролируется прокуратурой.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Мужчина убил квартиранта за беспорядок в комнате

Мужчина сломал о колено деревянную швабру и избил обломками квартиранта и его собутыльника, соседа инвалида-колясочника.

Рязанская область купит две дополнительные экологические лаборатории

Об этом во время публичного отчёта 19 июля сообщила первый зампред правительства региона Анна Рослякова.

На площади Ленина в Рязани изменилась схема движения транспорта

При движении со стороны памятника на Первомайский проспект разрешён левый поворот на улицу Маяковского.

Следствие просит арестовать уроженца Таджикистана, напавшего на девочку на пляже

Нетрезвый молодой человек зашёл в воду, где находилась с друзьями 16-летняя девочка. Подозреваемый схватил подростка и совершил действия сексуального характера.

В Рязанской области стартовала профильная смена Движения Первых

Смена объединила 256 активных школьников со всей области.

«М5 Молл» пригласил рязанцев на бесплатное цирковое представление

Главная «арена» праздника «Цирк! Цирк! Цирк!» будет расположена в зоне Трёх фонтанов

В Рязанской области энергетики устраняют последствия непогоды

Последствия локальных технологических нарушений устраняют пять бригад: 12 человек и 5 единиц спецтехники.

Миронов призвал установить новые правила на топливном рынке, чтобы не допускать роста цен на бензин

Цена за тонну АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже уже восьмую торговую сессию подряд устанавливает рекорды.

В Рязани выявлены нарушения в работе автобусов

В рамках профилактического мероприятия «Автобус» 18 июля сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области пресекли 16 нарушений правил дорожного движения

Прокуратура выявила нарушение в учреждении культуры Касимовского района

По результатам проверки возбуждено административное дело, должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа.

«Сатанинские дни» в конце июля 2023 года предвещают россиянам страшные события

Рано расслабляться: впереди нас ожидают несколько очень сложных дней.

ТНТ приступает к съёмкам нового юмористического проекта «Лига городов»  

62 команды из разных уголков страны и стран ближнего зарубежья вступают в битву за главный приз.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации