Пятница, 13 октября, 2023
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14-летний подросток отравился газом из баллончика во Владивостоке

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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Труп 14-летнего парня без внешних признаков насильственной смерти обнаружен 11 октября на участке местности в районе улицы Космонавтов. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, парень отравился газом из металлического баллончика, который принёс с собой. Когда мальчику стало плохо, сверстники вызвали скорую помощь, но подросток скончался до приезда медиков.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.

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