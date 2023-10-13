Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Труп 14-летнего парня без внешних признаков насильственной смерти обнаружен 11 октября на участке местности в районе улицы Космонавтов. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, парень отравился газом из металлического баллончика, который принёс с собой. Когда мальчику стало плохо, сверстники вызвали скорую помощь, но подросток скончался до приезда медиков.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.