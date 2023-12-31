Воскресенье, 31 декабря, 2023
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14-летнего подростка нашли мёртвым на Урале

7info
вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
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В Свердловской области найден мёртвым 14-летний подросток. По данным портала E1.RU, парень из Верхней Синячихи замёрз насмерть.

Источник сообщил журналистам, что Иван замёрз насмерть. Вероятно, подросток возвращался от бывшей подруги, с которой пытался помириться.

Другой источник уверен, что подросток не был пьян. Поисками занимались 300 мужчин. Тело обнаружили неподалеку от Мадьяровского моста.

Мальчик жил с мамой, отчимом и старшей сестрой. На учётах молодой человек не состоял.

Точную причину смарти парня установит экспертиза.

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