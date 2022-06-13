14 июня наступает настоящее лето. Народные приметы на Устинов день

Мученика Иустина вспоминает православная церковь 14 июня. С детства он отличался особой глубиной ума, поэтому в дальнейшем его часто называли Философом. Иустин родился в языческой семье, и с годами, пытаясь познать истину, пришёл к вере Христовой. Иустин открыл училище, где проповедовал христианскую философию. Он последовательно отстаивал истинность и спасительность христианского учения, убедительно опровергая и языческие мудрования.

В 166 году его вместе с шестью учениками задержали стражники и отрубили ему голову.

В народе 14 июня – Устинов день. Наши предки верили, что сегодня приходит настоящее лето: ночные заморозки отступают, прогреваются водоёмы, особую силу обретает растительность. Не случайно именно сегодня целители ходили в леса и поля за травами. В лесу, кстати, они совершали обряд очищения: вставали на поляне, кланялись на 4 стороны и просили прощения у Матушки-Земли.

Что нельзя и нужно делать в Устинов день?

Сегодня полагается поработать по дому. Стоит перебрать шкафы, вытереть пыль, помыть полы. Если избавиться от хлама, в дом придёт богатство и радость.

Наши предки считали, что 14 июня – самое время избавиться от надоедливых людей. Для этого нужно сорвать ивовый прут и воткнуть его в след назойливого человека.

Сегодня не стоит строить ремонтировать и строить заборы. Это может привести к пожару.

Девушкам лучше не выходить из дома, иначе встреченный незнакомец принесет ей тяжёлые испытания. А мужчинам необходимо прощать жён за любые проступки, иначе есть риск потерять мужскую силу и уважение близких.

Народные приметы

Если увидели в первой половине дня росу, быть дождю;

Бледное солнце предвещает ливень;

Дождливый и пасмурный день – к крупному урожаю льна и конопли.

Нельзя забывать сны, приснившиеся в ночь на 14 июня. Забытые сны принесут большие печали.

Именины 14 июня отмечают Гавриил, Василий, Денис, Павел, Вера, Виктория.