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Транспорт и дороги

13 участков автодорог обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году

Анастасия Мериакри

Глава администрации города Рязани Виталий Артемов выступил перед депутатами городской Думы с отчетом: он подвел итоги работы за 2024 год и обозначил планы по дальнейшему развитию города. В ходе выступления была затронута тема дорожного хозяйства.

За 2024 год отремонтировано 18 участков улично-дорожной сети города Рязани. Выполнен ремонт моста через Лыбедь на ул. Маяковского. Капитально отремонтирована дорога в пос. Карцево с расширением проезжей части и устройством освещения.

Ведется капитальный ремонт подземного перехода возле торгового дома «Барс». Работы планируется завершить в августе. В Рязани также есть два действующих подземных перехода: один расположен рядом с остановкой «Университет МВД» на Московском шоссе, а другой – рядом со строительным колледжем на улице Циолковского. Эти переходы также планируется привести в порядок.

В 2025 году запланировано строительство автодорог к социальным объектам – школам в Олимпийском городке и в Семчино, а также к детскому саду в районе Метропарка.

В этом году погодные условия позволили начать ремонт дорог раньше обычного. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году планируется отремонтировать 13 участков автомобильных дорог. Работы уже начались.

Также за счет субсидий областного бюджета запланирован ремонт 8 участков на общую сумму более 180 млн рублей. Более 50 млн рублей региональных субсидий будут направлены на ремонт картами.

Планируется ремонт и расширение дороги до санатория «Сосновый бор». Проект уже подготовлен, ожидается заключение государственной экспертизы, после чего будет подана заявка на отбор в региональный Минтранс.

Также запланирован ремонт улицы Зубковой с расширением проезжей части. Стоимость работ составляет более 850 миллионов рублей. Первоначальный отбор проект не прошел, но планируется повторная подача заявки.

В рамках проекта по расширению проезда под путепроводом на Вокзальной улице необходимо провести повторное согласование с РЖД. Также требуется получить положительное заключение экспертизы технических решений.

Общий объем финансирования дорожных работ в 2024 году составил 1 млрд 36 млн рублей.

В целях благоустройства частного сектора поселков, которые вошли в черту Рязани, совместно с депутатами Рязанской городской Думы разработана комплексная программа «Развитие отдельных территорий города Рязани» на 2025-2030 годы. Программа внесена в Стратегию развития города до 2030 года. В 2025 году будет отремонтировано 11 участков дорог. В программу включены по одному участку в каждом городском поселке.

13 участков автодорог обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году Запланирован ремонт улицы Зубковой с расширением проезжей части. Стоимость работ составляет более 850 миллионов рублей.
13 участков автодорог обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году Запланирован ремонт улицы Зубковой с расширением проезжей части. Стоимость работ составляет более 850 миллионов рублей.

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