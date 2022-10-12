13 октября в Рязани массово отключат холодную воду

«Водоканал города Рязани» предупреждает граждан, что 13 октября с полуночи до 3 часов не будет холодной воды по многим адресам областного центра.

Полный список попавших под отключение домов опубликован на сайте организации.

Также с 9 до 17 часов холодной воды не будет по адресам:

Заводской проезд д. 4;

Михайловское шоссе с д.2 по д. 88 (чётная сторона) и с д.1 по д.11 (нечётная сторона);

площадь Димитрова д.1 — Ж/Д Вокзал Рязань -2.

Техническую воду будут подвозить по адресу: площадь Димитрова д.1 — Ж/Д Вокзал Рязань -2 с 10 часов.

Кроме того, будет снижено давление подачи холодного водоснабжения на улицах Полевая, Яхонтова, Маяковского, Фрунзе, Горького, Радищев, Ленина, Урицкого (от Свободы до Есенина), Садовая, Щедрина, Подгорная, Введенская, Вознесенская, Свободы, Скоморошинская, Торговый городок, в т.ч. ЦТП и котельные, д/сады и школы по списку.

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