13-летняя девочка погибла в столкновении автобуса с трактором-лесовозом

В Чувашии 13-летняя девочка погибла в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и трактора-лесовоза. Подробности сообщила пресс-служба республиканского УМВД.

Авария случилась 22 октября в 17.20 возле села Алтышево Алатырского округа. 40-летний водитель автобуса ПАЗ столкнулся с трактором «Беларусь» в составе полуприцепа-лесовоза, гружёного брёвнами.

У трактора не горели габаритные огни, за рулём находился 66-летний мужчина.

Ехавшая внутри ПАЗа 13-летняя школьница погибла.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: t.me/mvd_chuvashia