13-летний подросток умер после тренировки по самбо в Воронежской области

13-летний подросток умер после тренировки по самбо в Острогожском районе Воронежской области. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл 17 сентября в спорткомплексе «Северная арена». Мальчику стало плохо. Вызвали скорую помощь. Он занимался в секции более двух лет и имел медицинский допуск. На момент ухудшения состояния физической нагрузки не получал.

Скорая помощь вызвана в 17:07, прибыла в 17:14. Осмотр проводился в присутствии матери. Состояние — тяжёлое: температура 40,5°, давление 150/100, пульс 180, сатурация 62, судорожный синдром. Введена литическая смесь.

В 17:30 — прибытие в приёмное отделение. Пациента осмотрели врач-терапевт и инфекционист. Готовили реаниматолога. Мальчик был в сознании, разговаривал, но состояние оставалось тяжёлым из-за дыхательной недостаточности и судорог.

В 17:40 — остановка сердца. Реанимационные мероприятия начал заведующий отделением — реаниматолог с 30-летним стажем. Проводили искусственную вентиляцию лёгких, непрямой массаж сердца, дефибрилляцию. Мероприятия продолжались до 18:10 — безрезультатно.

Администрация медучреждения выразила соболезнования родным и близким. Министерство здравоохранения Воронежской области готово сотрудничать с правоохранительными органами, которые проводят проверку. Медучреждение предоставляет всю необходимую информацию.